It.insideover.com - Ue e area Schengen “a metà”, per colpa dell’Austria: i limiti verso Italia, Bulgaria e Romania sintomo di un’europa divisa

Leggi su It.insideover.com

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di un possibile allargamento dell’Unione europea a Paesi come Georgia e Moldavia, pur con tante criticità. Eppure, tra gli stessi 27 Paesi già membri dell’Ue da tempo, non sempre c’è una linea comune, persino su uno dei principi cardine dell’unione: la libera circolazione di merci e persone. Difatti, . Ue e“a”, per: idiInsideOver.