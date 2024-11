Lanazione.it - Turismo, i criteri per l'esposizione del Cin

Firenze, 23 novembre 2024 - Il Codice identificativo nazionale Cin - da esporre obbligatoriamente dal prossimo primo gennaio all’esterno di ogni attività di locazione turistica breve italiana - a Firenze dovrà essere scritto in nero su targhe di ottone della misura massima di 6x2 centimetri in area Unesco, e di 8x2 centimetri nelle zone esterne, all’interno di pulsantiere per i campanelli laddove presenti. Sono questi iunici per l’del Codice identificativo nazionale definiti dal Comune di Firenze d’intesa con la Sovrintendenza, che i titolari delle attività di locazione turistica breve dovranno rispettare a partire dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di esporre il Cin fissata dalla legge nazionale. La definizione deiunici per l’dei Cin è uno dei punti del decalogo “sostenibile & città vivibile”, presentati lo scorso 12 novembre dalla Sindaca Sara Funaro e dall’assessore ale allo Sviluppo economico Jacopo Vicini, a seguito dell’approvazione in Giunta della delibera di indirizzo con oggetto “Misure per la gestione dell’impatto fisico, sociale e ambientale delnella Città di Firenze”.