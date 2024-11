Metropolitanmagazine.it - Trump ha scelto chi guiderà la sanità pubblica americana: il chirurgo Makary, Weldon (ex membro del Congresso) e Nesheiwat della Fox News

Venerdì, il presidente eletto Donaldha nominato il dottor Martyalla guidaFood and Drug Administration , scegliendo une autore che ha attirato l’attenzione nazionale per essersi opposto all’obbligo vaccinale e ad altre misure didurante la pandemia di COVID-19 ., professore alla Johns Hopkins University, è l’ultimo di una serie di candidati diche hanno dichiarato il sistema sanitario statunitense “rotto“, promettendo un rimpasto. Con sede nei sobborghi del Maryland fuori Washington, i 18.000 dipendentiFDA (Food and Drug Administration) sono responsabilisicurezza e dell’efficacia dei farmaci da prescrizione, dei vaccini e dei dispositivi medici, nonché di una serie di altri beni di consumo, tra cui cibo, cosmetici e prodotti per lo svapo .