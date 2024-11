361magazine.com - Sophie Codegoni si riprende la libertà dopo l’arresto di Basciano

Leggi su 361magazine.com

e Alessandrostavano insieme dal 2022. Giovedì sera la notizia deldell’ex gieffino La sera deldel padre di sua figlia l’ha passata in pizzeria, siamo alla sera del 21 novembre scorso, quando Fabrizio Corona ne ha diffuso la notizia su Dillinger news, mentre nella mattinata di ierisi è concessa una passeggiata con la piccola Celine, pubblicando le relative storie su Instagram.Ormai da tempo, a seguito delle minacce subite dall’ex compagno, la modella ed ex gieffina non usciva più, se l’ex compagno si trovava in città. Ansia e paura la tormentavano.ha dovuto subirela separazione dal compagno delle aggressioni fisiche e verbali, perché lui non ha accettato la separazione:«Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di tornare a casa», «affacciati alla finestra, le paghi tt», «per me sei morta, mi fai schifo», «Mi faccio il carcere», «devi morire», «ti devo sput.