Serie A 13 turno | Milan-Juventus 0-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.05 Sempre più lontano dalla vetta del campionato il(-9), che chiude sullo 0-0 il match con la Juve,ora a quota 25 Tanti, troppi errori in campo, partita brutta e deludente. Fischi a San Siro. Gatti non spaventa Maignan (tiro centrale), largo non di molto il rasoterra di Yildiz. Equilibrio e molto agonismo in un 1° tempo di rari brividi. Nel recupero,minaccioso Emerson Royal di testa. Ripresa. Fondamentale chiusura di Thiam su Cambiaso, alta la conclusione di Fofana (ma Di Gregorio c'era).Nessuno rischia, il match si assopisce.