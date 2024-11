Oasport.it - Sci alpino, l’Italia spera in Giorgia Collomb: qualificata a Gurgl con il n.64 alla terza gara in Coppa del Mondo

si èseconda manche dello slalom disuaapparizione nelladeldi sci, dopo essersi fermata al 54mo posto nel gigante di Soelden e in 45ma piazza nello slalom di Levi, l’azzurra è riuscita a rientrare nelle migliori trenta per la prima volta in carriera.Si tratta di un risultato di spessore per la valdostana, soprattutto perché è scesa con l’altissimo pettorale 64: su una neve complicata come quella austriaca è riuscita a mettersi in bella mostra e ha regalato una sciata brillante, chiudendo al 26mo posto con un ritardo di 2.29 dstatunitense Mikaela Shiffrin.L’azzurra proverà a risalire qualche altra posizione durante la seconda manche, che scatterà alle ore 13.30: l’obiettivo è quello di portare a casa i primi punti nel massimo circuito internazionale itinerante, utili anche per abbassare il pettorale in vista delle prossime gare e potersi approcciare a una neve meno scalfita.