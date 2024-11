Lopinionista.it - “Ruolo del Parlamento e prerogative dei parlamentari e degli ex parlamentari”, convegno con Ascani

ROMA – Martedì 26 novembre, alle ore 16.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Ruolo del Parlamento e prerogative dei parlamentari e degli ex parlamentari". Presiede Antonello Falomi, presidente onorario dell'Associazione ex parlamentari, introduce Giuseppe Gargani, presidente della stessa Associazione. Intervengono Anna Ascani (foto) e Giorgio Mulè, vice presidenti della Camera dei Deputati, e Sabino Cassese, ex presidente della Corte costituzionale. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.