Paventi | Correa-Thuram confermati senza Lautaro Martinez!

Verona-Inter alle porte, Andrea Paventi ha detto: «Lautaro Martinez sarà a riposo e cercherà di recuperare per martedì. Joaquin Correa giocherà comunque nonostante l'assenza del capitano. Al suo fianco Marcus Thuram, dalla panchina invece Taremi e Arnautovic. La formazione è totalmente confermata, anche Kristjan Asllani al posto di Hakan Calhanoglu. Barella e Mkhitaryan ci sono, Carlos Augusto a sinistra per Dimarco e Bisseck per Pavard sul centro-destra in difesa».