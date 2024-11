Pattinaggio di velocità Coppa del Mondo 24 25 | Ghiotto subito a segno vince i 5000 a Nagano

Leggi su Sportface.it

Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per Davide, asso azzurro deldi. Nella prima tappa didelin corso di svolgimento a, il trentenne vicentino va, trionfando neimetri, distanza sulla quale ha vinto l’argento nelle ultime due competizioni iridate. L’atleta veneto sul ghiaccio del M-Wave Skating Center della città nipponica, ha preceduto con il tempo di 6:12.71 l’olandese Beau Snellink (secondo a +1.28) e il norvegese Sander Eitrem (terzo a +3.00). Quarto successo in carriera a livello individuale indelper il campione azzurro, in una gara che ha visto anche l’ottimo settimo posto di Michele Malfatti. Nell’altra gara maschile di Division A in programma quest’oggi è invece ventesimo David Bosa in una prova che è andata allo statunitense Jordan Stolz.