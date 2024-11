Ilrestodelcarlino.it - Ostacolo Umbertide per l’Halley Thunder

Nell’ottava giornata di A2 la Halley– terza in classifica – torna a giocare in casa, oggi alle 18.30, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi contro l’, formazione che ha 4 punti in classifica e vuole interrompere la serie di quattro sconfitte di fila. Ecco perché coach Domenico Sorgentone teme l’impegno e non si fida dell’avversario: "– dice l’allenatore delle matelicesi – è la squadra che in questa prima fase della stagione ha fatto vedere la migliore pallacanestro, insieme a Mantova. E’ una formazione molto ben allenata da coach Michele Staccini, gioca bene difensivamente mettendo sul parquet grande intensità, in attacco ha ritmo, fiducia e buone spaziature. Per noi si preannuncia, dunque, una partita molto difficile: la chiave può e deve essere nella pressione che riusciremo a mettere sulle loro piccole".