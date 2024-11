Ilfattoquotidiano.it - Napoli, sale su un’auto pensando fosse il taxi ma viene molestata: ragazza si lancia dal mezzo in corsa per fuggire. Arrestato 38enne

È salita suilche aveva chiamato ma il conducente ha cominciato a molestarla. Così una, peralle violenze, si èta dall’auto in. È quanto accaduto la notte salla periferia di, nel quartiere Ponticelli. La vittima stava aspettando una macchina per rientrare a casa in corso Umberto, così,ilche aspettava è salita a bordo dell’auto del molestatore: l’uomo al volante, undel Casertano, ha cominciato a molestarla e quando lei ha reagito l’ha prima schiaffeggiata e poi le ha sottratto il cellulare. La, tentando di, ha aperto la portiera e si èta dall’auto, ad aiutarla un altro cittadino che ha chiamato la polizia raccontando di aver visto una donna che siva dain