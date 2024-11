Lapresse.it - Napoli-Roma, per l’occasione al Maradona l’inedito di Pino Daniele

Leggi su Lapresse.it

In occasione della partita, in programma domenica allo stadioalle 18, sarà fatto ascoltare ai tifosi presenti allo stadio un brano inedito didal titolo ‘Again’.Il video è anticipato da un teaser, realizzato in esclusiva da Dazn con Warner Music, sui social da oggi. Un pezzo scritto e musicato dallo stessonel 2009, pochi anni prima della sua scomparsa. Prima della gara si spegneranno le luci dello stadio e insieme al brano sarà proiettato un video emozionale con le immagini die del.“Si è sceltoperché sono le due città significative della sua vita”, ha raccontato Sara, la figlia di, che ha curato il progetto insieme al fratello Alessandro. “E’ una canzone intima e piena: ci sono chitarra acustica e chitarra elettrica, i suoi due strumenti, insieme alla sua voce”, ha aggiunto proprio il secondo genito del compianto cantautore napoletano di cui l’anno prossimo ricorreranno i 10 anni dalla scomparsa.