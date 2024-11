Dailymilan.it - Milan, la difesa titolare è ancora rebus: Gabbia-Thiaw sarebbe la sesta combinazione diversa

, rimane confusione inper Paulo Fonseca: contro la Juventus ci sono, ma quante combinazioniRitorna il campionato di serie A per ile con esso anche le solite scelte o dubbi di formazioni. Per il big match di cartello contro la Juventus di Thiago Motta, Paulo Fonseca vuole puntare ad una coppia del tutto inedita per quanto riguarda la zona centrale di.I protagonisti infatti saranno Matteoe Malick. Per la prima volta il tecnico si affida a questa coppia per provare a chiudere il muro alla Vecchia Signora.Il dato curioso riguarda proprio le combinazioni adottate dal portoghese in questo reparto. Questa infattilacoppia difensivaschierata in stagione.Infatti, l’ex allenatore del Lille ha già alternato 5 diverse coppie:-Tomori,-Tomori,-Pavlovic, Tomori-Pavlovic,-Pavlovic.