Dailymilan.it - Milan-Juventus, ma siamo sicuri che sia una sfida scudetto?

Leggi su Dailymilan.it

Ilospita laa San Siro: ma visto il percorso altalenante delle due squadre,che sia una?La superdi San Siro, che vede laospite sul campo del, mette in palio punti pesanti in ottica corsa. Viste le prestazioni discontinue di entrambe le squadre in questo avvio di campionato, però, la domanda che sorge spontanea è: mache il big match sia davvero una partita decisiva per la corsa? Sì, perché da una parte la classifica pone i bianconeri a solamente due punti dal primo posto occupato dal Napoli, nonostante la formazione allenata da Thiago Motta abbia subito diversi infortuni in questo avvio di stagione. Dall’altra, invece, c’è una soli 18 punti (con una partita da recuperare con il Bologna), che continua a navigare nell’incertezza più totale e che alterna prestazioni come quella di Madrid, a gare sottotono come l’ultima di Serie A contro il Cagliari.