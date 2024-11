Sport.quotidiano.net - Milan-Juventus 0-0, pari senza emozioni a San Siro

o, 23 novembre 2024 – Finisce 0-0 il big match di Santra. Un risultato che racconta appieno quella che è stata una gara decisamente avara die giocata a ritmi non certo forsennati da due squadre apparse forse un po’ a corto di energie dopo gli impegni delle nazionali. A partire meglio sono stati i bianconeri che, costretti fare di necessità virtù viste assenze pesanti come quella di Vlahovic, hanno provato a rendersi pericolosi prima con Conceicao e poi con Koopmeiners e Yldiz mentre ilsi è fatto vedere dalle parti di Di Gregorio per la prima volta in pieno recupero con il colpo di testa di Emerson Royal, finito fuori di poco. La musica è leggermente cambiata nella ripresa quando gli uomini di Fonseca sono apparsi più tonici e hanno cercato con maggiore mordente di impensierire i bianconeri.