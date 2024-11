Nerdpool.it - Marvel Disney: un primo sguardo al crossover dei giovani Young Avengers nel MCU

Vendicatori si sono riuniti a bordo dell’ultima esperienzaWorlds of.Introdotto per la prima volta nel 2022 sullaWish diCruise Line, Worlds ofè un’esperienza culinariaunica nel suo genere, che offre spettacoli interattivi e intrattenimento guidato dalle star deiStudios.Prima che il Tesorosalpi il 21 dicembre, laha mostrato in anteprima cosa ci si può aspettare dal suo secondo Worlds of, compresa una scena post-credits con protagonisti gli.Il nuovo spettacolo Worlds ofpresenta un team diVendicatoriDurante un’anteprima per i media della nave da crocieraTreasure, il nuovo ristorante Worlds ofha rivelato una scena inedita con treeroine del MCU che dovrebbero far parte deiVendicatori.