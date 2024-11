Ilfattoquotidiano.it - M5S, Conte contestato al grido di “Trasparenza, onestà”. Lui dal palco: “Dibattito aperto a tutti, dissenso fisiologico”

In apertura di ‘Nova’ al palazzo del Congressi a Roma, appena dopo che il presidente pentastellato Giuseppe, una quindicina di ragazzi, sono entrati in sala aldi ‘’ e ‘’. Mentre la platea di militanti ed iscritti 5 Stelle critica aspramente “l’irruzione” deistatori,dalammette: “lo avevamo previsto”. I manifestanti hanno urlato “non abbiamo bisogno di un leader, il Movimento 5 Stelle siamo noi” ed hanno criticato le modalità di partecipazione all’assemblea ed anche i lavori preparatori della stessa.stato anche Rocco Casalino.“Sapevamo che sarebbero arrivati, lo avevano annunciato su Facebook. Non ci siamo scomposti”. Così dal Movimento 5 stelle commentano l’irruzione deistatori all’Assemblea costituente della creatura pentastellata in corso di svolgimento al Palazzo dei Congressi, a Roma.