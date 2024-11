Ilrestodelcarlino.it - Luce e gas: consumi e bollette in calo negli ultimi tre mesi

Calano idellae con questi si assiste anche a un vertiginosodelle, meno salate rispetto allo scorso anno. L’osservatorio di Segugio.it ha rilevato undel consumo medio e spesa annua nel terzo trimestre del 2024. I dati su base nazionale confermano che la spesa annuale attesa con l’attivazione delle migliori offerteè nettamente più bassa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del -22%. Per il gas la spesa è stabile. Dallo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di maggior tutela per l’energia elettrica, con circa 3,7 milioni di clienti passati al servizio transitorio chiamato Servizio a tutele graduali. Per i clienti vulnerabili, invece, il servizio tutelato continua. Secondo l’Osservatorio calano ie crolla la spesa annua con le migliori offerte del mercato libero.