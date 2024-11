LIVE – Italia-Australia semifinale Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per ladellaa Malaga. Vittoriosi nei quarti contro l’Argentina, i ragazzi di Volandri tornano in campo sul veloce indoor per proseguire nella difesa del titolo. Gli avversari di Sinner e compagni saranno glini, che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il sorprendente successo ai danni degli Stati Uniti. L’parte ampiamente favorita, ma occhio a ridursi nuovamente al doppio. Fondamentale infatti chiuderla con i due singolari per evitare brutte sorprese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Si gioca a partire dalle ore 13.00 sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, che sarà il teatro dei due tradizionali incontri di singolare più (eventualmente) del doppio decisivo.