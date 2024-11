Ilrestodelcarlino.it - "L’assessore Bertini non confonda:. Il vuoto culturale è ormai evidente"

nonle acque: ilsotto l’amministrazione Silvetti è sempre più". I consiglieri comunali del Partito Democratico all’attacco della titolare della cultura dopo le sue dichiarazioni successive al servizio del Carlino che metteva in evidenza il flop delle mostre da quando la giunta di centrodestra si è insediata. Per capire cosa stia accadendo alla cultura del capoluogo il Pd chiede la convocazione di una commissione consiliare specifica. Anna Marialunedì prossimo sarà ai Musei Capitolini di Roma per l’inaugurazione della mostra ‘Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino’, capolavori della Pinacoteca di Ancona. Un grande evento che durerà fino a marzo 2025 in occasione del Giubileo. Un altro viaggio peralla cultura che nelle ultime due settimane ha trascorso molti giorni fuori città.