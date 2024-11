Ilprimatonazionale.it - L’ascesa (al crimine) delle sottoculture

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 23 nov – Per comprendere al meglio l’evoluzionee della terrace culture britannica da fenomeno musicale, culturale e calcistico a vero e proprio allarme criminale per la società del Regno Unito a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, nulla è più emblematico della misteriosa vicenda degli Omicidi dell’Essex (conosciuti anche come Omicidi della Range Rover o Omicidi di Rettendon).Un triplice omicidioSiamo al 6 dicembre 1995, nel piccolo villaggio di Rettendon. Contea dell’Essex, nel sud est dell’Inghilterra, distante circa novanta minuti di macchina da Londra. Qui vennero rinvenuti, all’interno di una Range Rover blu scuro, i corpi senza vita e crivellati di colpi di tre noti criminali e spacciatori di droga, vale a dire Anthony “Tony” Tucker, Patrick “Pat” Tate e Craig Anthony Rolfe.