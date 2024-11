Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. Meloni vince la partita Ue. E si riaprono i giochi italiani

Nell’Europa di Raffaele Fitto c’è un prima e un dopo. Prima c’era una maggioranza di centrosinistra, oggi c’è una maggioranza variabile con tendenza centrodestra. Escono i Verdi (che non hanno avuto nemmeno un commissario), entrano Fratelli d’Italia e qualche altra frazione conservatrice. Detta così, non si potrebbe dire. Ma è la realtà. Il 27 novembre la Commissione sarà votata da quasi tutti i socialisti e da una parte cospicua dei conservatori. Sarà la maggioranza di un giorno, perché dall’indomani liberi tutti. Ma come abbiamo già detto, su alcuni temi sensibili, dal Green deal all’immigrazione, la nuova maggioranza si formerà a destra, Patrioti compresi. A febbraio si vota in Germania e il nuovo cancelliere sarà Friedrich Merz, uscito dalla Cdu in polemica con la Merkel e rientratovi come leader dopo il suo abbandono, avendo nel frattempo guadagnato miliardi come uomo d’affari.