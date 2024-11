Gaeta.it - La posizione del governo italiano dopo il mandato di arresto per Netanyahu: un tema caldo al G7

Facebook WhatsAppTwitter Il recentediemesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamine dell’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant, per crimini di guerra ha sollevato un acceso dibattito in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso unachiara, mentre all’interno dell’esecutivo si sono manifestate diverse opinioni. La questione avrà un forte risalto durante il prossimo vertice dei ministri degli Esteri del G7.Il parere della presidente del consiglioA poche ore dal provvedimento della Corte penale internazionale, Giorgia Meloni ha voluto chiarire la linea del. “Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alla sentenza,” ha dichiarato Meloni, sottolineando che tale analisi dovrebbe avvenire senza influenze di carattere politico.