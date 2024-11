Lanazione.it - La costa spazzata dal vento, crollato il tetto delle Poste

Versilia, 23 novembre 2024 – Ilche dal tardo pomeriggio di giovedì ha iniziato a sferzare laha provocato danni e disagi un po’ in tutta la Versilia. A Viareggio, dalCentrali, in via Garibaldi, è venuta giù una lastra di rame. A farne le spese è stata un’auto in sosta, distrutta dai detriti. Ieri mattina, all’apertura, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’ufficio è rimasto aperto al pubblico, mentre i pompieri eseguivano le prove sulle altre lastre di rame per verificarne la tenuta. Non sono stati evidenziati ulteriori problemi: l’unica area transennata e interdetta rimane quella su cui è precipitato il. Notte difortissimo e pioggia battente in Toscana: alberi crollati, 3mila case senza luce Sempre a Viareggio, si registrano numerosi alberi caduti.