Kvaratskhelia ha imparato a mettere il noi davanti all'io (Gazzetta)

hail noiScrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Da qualche anno da queste parti il popolo napoletano è tornato a emozionarsi con le finezze di. Ranieri sta preparando una gabbia per limitare il georgiano, che nello stadio intitolato al Dies argentino non trova il gol da quasi due mesi. Con l’arrivo di Conte, Kvara ha cambiato il suo modo di stare in campo e pure il suo stile di gioco. Soprattutto, hail noi, a pensare prima a correre in difesa per garantire equilibri e coperture, per poi lanciarsi all’assalto dell’area avversaria. Khvicha resta il capocannoniere azzurro con cinque reti e le ultime due – a Empoli e in casa del Milan – hanno portato sei punti.Ora Conte ha bisogno del suo talento offensivo per invertire il trend che vede il Napoli come il peggior attacco tra le squadre di vertice: un dato che non piace e che la capolista vuole ribaltare anche affidandosi all’imprevedibilità del suo genio col 77 sulle spalle.