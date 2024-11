Juventus scialbo 0-0 col Milan ma la striscia di imbattibilità in campionato sale a 21 partite

Leggi su Sportface.it

Lapareggia contro ilal termine di una partita davvero scialba e fa un passetto in avanti in, anche se ci si poteva aspettare di più e c’è l’ennesimo pareggio stagionale. E nell’anno solare, è il numero 17, record di sempre con ancora oltre un mese. Con questo 0-0 del Meazza, però, la Vecchia Signora prolunga la propriadiin, che è ovviamente la più lunga ancora in corso tra tutte le squadre di Serie A. Siamo giunti ora a quota 21, contando le ultime ottodella scorsa stagione e le prime tredici di questa.Alle 6 di Massimiliano Allegri e le 2 con Paolo Montero, Thiago Motta aggiunge le sue prime 13 da imbattuto sulla panchina bianconera. Si tratta di un dato statistico legato esclusivamente alla Serie A, visto che in Champions è arrivata l’unica sconfitta stagionale.