Jannik Sinner completa l'opera, non dà scampo a De Minaur e riporta l'Italia in finale di Coppa Davis!

torna india distanza di un anno dal trionfo del 2023: a Malaga, in Spagna, l’epilogo del tie tra gli azzurri e l’Australia è il medesimo di quello che dodici mesi fa assegnò il titolo. I ragazzi di capitan Filippo Volandri si impongono per 2-0 ed a conquistare il punto decisivo è, anche nel 2024,, che vince per la nona volta in carriera su altrettanti incroci contro Alex de, lasciando aperta la striscia di 17 set consecutivi vinti contro l’oceanico, oggi sconfitto per 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Gli azzurri, nell’ultimo atto previsto domani, sfideranno i Paesi Bassi per la conquista dell’Insalatiera.Nel primo setparte subito alla grande, vince 8 dei primi 11 punti giocati e si porta immediatamente sul 2-0 grazie al break a 30 nel secondo gioco.