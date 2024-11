Calciomercato.it - Inter show a Verona, ma il web si scatena su Inzaghi: “Che cu*o”

Sui social, tutti sottolineano la ‘fortuna’ di Simonein: largo vantaggio già nel primo tempo per i campioni d’Italia, ma girano tutte giusteNonostante la forza dell’, niente avrebbe fatto supporre, per i nerazzurri, un primo temo del genere con il. All’vallo, i campioni d’Italia vanno al riposo sul punteggio addirittura di 5-0 con un ‘Bentegodi’ attonito per quanto ha visto. E anche i tifosi della Beneamata e quelli delle compagini rivali faticano a credere ai propri occhi., ma il web sisu: “Che” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Del resto, l’si presentava a questa sfida con due assenze pesanti, Calhanoglu e Lautaro Martinez, sostituiti da Asllani e Correa. E con una terza rinuncia altrettanto pesante, quella ad Acerbi dopo pochi minuti, in luogo di de Vrij.