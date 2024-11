Ilnapolista.it - Il Valencia torna in campo dopo l’alluvione e festeggia con una coreografia da brividi

Ilto inper la prima voltala terribile alluvione che ha colpito la città tra fine ottobre e inizio novembre. La formazione di mister Baraja è scesa indavanti al proprio pubblico al Mestalla contro il Real Betis, vincendo per 4-2. Ma il grande evento della giornata è stata la splendidadello stadio, solidale con le vittime e con le persone colpite dalla calamità. Gli spalti si sono tinti del colore della bandiera della comunità autonoma di, e sulle tribune campeggia la scritta “Amuntns“ (Forza valenziani) Queremos agradecer también al @realmadrid la cesión de la Senyera que hoy ha formado parte de los actos de homenaje vividos en Mestalla como símbolo de unión en esta situación.UNITS COM SEMPRE pic.twitter.com/Dwn6JJkDwp—CF (@cf) November 23, 202425 giorni lontano dal loro stadio, la squadra ‘che’ èta ina Mestalla per una giornata ricca di emozioni e con uno stadio gremito.