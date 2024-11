Ilrestodelcarlino.it - Il teatro Galli verso una Fondazione. Il Comune valuta i prossimi passi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il futuro deldi Rimini potrebbe passare attrala creazione di una. L’idea è stata discussa in commissione, dove l’assessore alla cultura Michele Lari (foto) ha chiarito: "Stiamondo la fattibilità di una gestione non diretta delattrauno studio di fattibilità. Vogliamo capire se questa sia una strada percorribile". Il percorso, che dovrebbe concretizzarsi entro un anno, punta a inserire ilnel novero dei teatri tradizionali italiani, in cui solo tre su 27 sono gestiti direttamente da amministrazioni comunali. Sul tema della gestione, il direttore artistico Gianpietro Piscaglia è netto: "Un modello diretto è impossibile per ild’oggi". L’eventualesarebbe partecipata almeno al 90% dal, ma la proposta deve convincere anche i dipendenti.