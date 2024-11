Lanazione.it - I redditi in Consiglio a Firenze, Bambagioni d’oro. Il Pd al terzo posto, donne meno ricche

, 23 novembre 2023 – A sinistra si fa la rivoluzione, ma è a destra che si fanno i soldi. L’adagio del ’Malloppo’ del geniale scrittore Marcello Marchesi, spulciando le dichiarazioni deidei 37 consiglieri comunali che siedono nel Salone de’ Dugento, resta ancora legge. Con una postilla: oggi la maggior parte dei soldi non si fanno a destra, ma nel centrodestra. È qui infatti che si trova la maggior quantità dia sei cifre. A partire da quello del vero Paperone del, Paolodella lista civica Eike Schmidt. Nel 2022, sull’anno d’imposta 2021, ha dichiarato 246.755 euro, in pratica quasi il doppio del secondo classificato (anche lui nella galassia di destra), il leghista Guglielmo Mossuto che insegue con 146.719 euro. Sono loro i due più ricchi delfiorentino, alstando alle dichiarazioni depositate per ottemperare al decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza.