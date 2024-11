Iltempo.it - I Confidi pronti ad aiutare le imprese in difficoltà

"È forte il pericolo che molte piccole e mediepossano finire nell'economia illegale essendo preda dell'usura; noi siamo i, siamo il mezzo per combatterla, abbiamo fondi e strumenti messi a disposizione dallo Stato e siamoadle aziende in, ma è necessario utilizzare i fondi esistenti della legge 108/96 - che va verso una modifica per renderla più snella – e diffondere la comunicazione sempre più fra gli imprenditori". Così Angelo Bruscino, presidentePMI, aprendo i lavori del convegno nazionale 'Legge 108/96-Il fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito alle pmi e prevenire il fenomeno dell'usura", svoltosi nella Sala Grande delle Gallerie d'Italia a Napoli nell'ambito delle iniziative sull'Educazione Finanziaria e in collaborazione con l'Abi regionale.