FROM | La serie tv horror rinnovata per una quarta stagione

MGM+ ha comunicato di aver rinnovato latvfantascientifica “” per una.Deadline ha riferito quest’oggi che il colosso hollywoodiano MGM+ (di proprietà di Amazon MGM Studios) ha ordinato la4 per, unatv che ad oggi detiene un punteggio assolutamente perfetto su Rotten Tomatoes (100%). La nuovaconterà su 10 episodi, con riprese fissate nel 2025 e messa in onda nel corso del 2026. L’annuncio è arrivato a poche ore dalla messa in onda negli USA del finale della terza.“Siamo emozionati dal supporto dei nostri fan e dei nostri partner di MGM Plus e siamo così emozionati di condividere il prossimo capitolo della nostra storia con il nostroily“, ha detto il produttore esecutivo Jeff Pinkner del rinnovo. “Entro la fine della terza, i nostri personaggi inizieranno a capire perché sono intrappolati aTown.