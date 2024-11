Gamberorosso.it - È tempo di funghi porcini. Ecco i migliori ristoranti dove mangiarli in Abruzzo

Zucca, tartufo, castagne e vino novello, e poi loro, i re dei boschi, protagonisti di piatti che sono tra le ragioniper amare l’autunno, anche se le temperature scendono e le ore di luce diminuiscono. Ovviamente parliamo dei, irresistibili nella semplicità di un carpaccio accarezzato da un buon extravergine e una spruzzata di limone come arrostiti sui carboni (ma va bene pure una piastra casalinga), panati e fritti a mo’ di carnose bistecche vegetali, nel condimento di primi di pasta fresca fatta in casa.La disponibilità e il prezzo di mercato dipende da diverse variabili, in particolare il grado di piovosità di fine estate, e per render loro l’onore che meritano occorrono una certa maestria e una mano esperta e delicata che ne valorizzi appieno il sapore e la consistenza.