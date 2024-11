Secoloditalia.it - Botte a “La Sapienza”, spunta il video dell’antifascista che colpisce col casco al volto un ragazzo di destra

Ildel militante antifascista che ferisce suldi undiallascaraventandogli unsul viso è stato pubblicato dalla trasmissione Dritto e rovescio, la trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio. Nelsi può vedere non soltanto la ferocia del gesto, ma anche ascoltare le parole che l’aggressore rivolge alla vittima dicendogli «te che cazzo vuoi» e anche «vattene, pezzo di merda te ne devi andare» . Un’aggressione che di certo non è passata inosservata agli occhi e alla fotocamera di chi in quel momento passava di là e si è imbattuto nel drammatico epilogo. Il giovane aggredito tenta di allontanarlo dicendogli «Siete venuti voi da noi», ma il militante di sinistra non ha voluto sentire alcuna ragione, preferendo l’intimidazione e l’aggressione al confronto.