Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della puntata del 23 novembre: chi sarà eliminato?

Torna l’appuntamento concon le, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su. Scopriamo lee gli ospitinonadi, sabato 23con le, nonnadi sabato 23su: ospiti e ballerino per una notteSabato 23dalle ore 20.35 va in onda una nuovadicon le, il dance show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Milly Carlucci con la complicità di Paolo Belli. Cresce l’attesa per la finale che decreterà la vittoria di una coppia, ma le sfide e le prove da superare si faranno sempre più difficili. Ospitenonain qualità di ballerino per una notte è Alberto Matano, il conduttore de “La vita in diretta”, ma anche detentore del tesoretto.