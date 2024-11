Thesocialpost.it - Attacco aereo a Beirut: distrutto edificio residenziale di otto piani

Unisraeliano ha colpito undinel cuore di, nel quartiere di Basta, distruggendolo completamente. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nazionale di Informazione (Ani), il raid è avvenuto all’alba in Maamoun Street ed è stato effettuato con cinque missili.Bilancio provvisorio delle vittimeLe autorità libanesi hanno confermato che il bilancio provvisorio è di quattro morti e almeno ventitré feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente per cercare eventuali superstiti tra le macerie, mentre la zona è stata isolata dalle forze di sicurezza per agevolare le operazioni di emergenza.Escalation del conflitto tra Israele e HezbollahL’arriva in un momento di forte escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah, ormai entrato nel terzo mese.