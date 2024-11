Abbiamo avuto una sfortuna terribile con questo arbitro

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-23 18:14:03 Giorni caldissimi in redazione!L’allenatore del Leicester City Steve Cooper si è lamentato dell’Andy Madley dopo che i Foxes sono stati sconfitti per 2-1 contro il Chelsea in Premier League sabato.Nel primo calcio d’inizio al King Power Stadium, Nicolas Jackson ed Enzo Fernandez hanno trovato la rete in una partita ampiamente dominata dagli ospiti.Il sostituto Jordan Ayew ha tirato indietro uno per i padroni di casa dal dischetto nel recupero del secondo tempo, ma si è rivelato troppo poco e troppo tardi per la squadra di Cooper.Meno di 10 minuti prima del calcio di rigore, il Leicester si è visto respingere un altro rigore quando il sostituto Stephy Mavididi è andato a terra sotto una sfida dell’ex giocatore dei Foxes Wesley Fofana.Le denunce furono respinte quando il Chelsea e l’allenatore Enzo Maresca, che stava tornando nel club che aveva guidato allo scudetto, emersero vincitori.