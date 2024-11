Gamerbrain.net - Wuthering Waves arriva su PS5!

Il momento tanto giunto dai giocatori die dai possessori di una PS5 è finalmente giunto, ci stiamo riferendo all’annuncio della data di uscita del gioco su console, a distanza di diversi mesi dal debutto su Android, iOS e PC.– Gamerbrain.netanche su PS5 Ambientato in un mondo post-apocalittico, il gioco ti mette nei panni di Rover, un viaggiatore misterioso che si risveglia senza memoria. L’obiettivo del giocatore è quello di riscoprire il proprio passato, cercando di recuperare la memoria durante le tante missioni ed attività presenti, con aggiornamenti regolari come la controparte Genshin Impact.Nel caso non lo abbiate mai giocato,si propone come una valida alternativa alla concorrenza, con differenze interessanti come la possibilità di evocare creature in battaglia e la presenza di Quick Time Event.