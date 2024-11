Universalmovies.it - Wicked | Anteprime USA da kolossal per il musical

Ilfarà segnare un weekend d’esordio da grandenel Box Office USA, a confermarlo i dati delle.Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, ildi casa Universal Pictures ha raccolto complessivamente 19,2 milioni di dollari dalle varieorganizzate sul suolo nordamericano. La stima segnalata comprende i 2,5 milioni dalledi lunedì organizzate da Amazon (in 750 sale), quelle del mercoledì in circa 2000 sale tra Canada e USA da 5,7 milioni, e le standard del giovedì in circa 3.300 sale da 11 milioni.Il Trailer ItalianoCon una ripartizione così frammentata è risultato difficile fare confronti col passato, pertanto gli analisti si sono limitati a prendere in considerazione la sola cifra complessiva (19,2 milioni): a tal proposito, nel 2019 Il re Leone ha raccolto 23 milioni, qualche anno più tardi il fenomeno Barbie ne ha raccolti 22,3 milioni (anche in quel caso c’è stata una sorta di frammentazione dell’incasso), mentre il live action La Bella e la Bestia ha incassato 16,3 milioni.