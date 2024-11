Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 19:45

19.35SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRAFIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNARIMAMENDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUDMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIAIN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONIMENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA PRIMO MAGGIO E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA CASILINA SI RALLNTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral