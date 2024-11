Liberoquotidiano.it - Un islamico scozzese accusato di molestie su un'impiegata: ecco chi è il "giustiziere" dell'Aja

Leggi su Liberoquotidiano.it

Karim Ahmad Khan, 54 anni, figlio di un dermatologo e di una infermiera, nato in Scozia e cresciuto in Inghilterra, è dal 2021 il Procuratore Capoa Corte Penale Internazionale. Da quando è stato nominato, ha cercato di ampliare l'operato di un tribunale che dal 2002, quando era stato istituito, si era occupato quasi solo di Africa. In particolare nel 2022 ha avviato quella indagine per verificare se siano stati commessi dei crimini che rientrino nella giurisdizione del tribunale durante l'invasione russa'Ucraina che lo ha portato a spiccare un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin oltre che alla commissaria russa per la tutela dei minori Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Partita anch'essa dall'Africa ma con ricadute in Europa c'è l'altra indagine sui trafficanti di migranti in Libia.