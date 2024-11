Ilrestodelcarlino.it - Torna a Modena il Festival della Migrazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Europa-Africa andata e ritorno: i cammini e le storie che rigenerano l'Italia” Dal 26 al 30 novembre la nona edizione del“Europa-Africa andata e ritorno: i cammini e le storie che rigenerano l’Italia” è il titolonona edizione del, che dal 26 al 30 novembre si svolgerà nelle sedi di, Bologna, Carpi, Vignola, Sassuolo, Ferrara, Rovigo, Nonantola, Mirandola, Soliera, Spilamberto, Fiorano Modenese, Forlì e Maranello. Come spiega il portavoce del, Edoardo Patriarca, «ilsi propone di analizzare le politiche europee adottate sul piano dell’accoglienza, ma anche in tema di sviluppo e sostegno all’Africa, modificando la narrazione parziale e pessimistica associata alla. Senza tralasciare le difficoltà che il tema comporta, ilvuole mostrare come il fenomeno migratorio possa essere una risorsa per il nostro Paese, con il contributo alla riflessione di esperti e testimonianze dirette».