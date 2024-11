Nerdpool.it - The Penguin – La serie potrebbe aver nascosto il villain di The Batman: Parte II in piena luce

Leggi su Nerdpool.it

L’episodio finale di Theinserito un significativo easter egg che allude al prossimo antagonista principale di The: Part II. I fan con l’occhio più avvezzo hanno notato dei particolari disegni a forma di gufo nelle tende del tribunale durante le scene culminanti dello show, che potenzialmentero far pensare all’arrivo della famigerata Corte dei Gufi nella Gotham City di Matt Reeves.La scena in questione vede Oswald Cobb (Colin Farrell) recarsi al tribunale di Gotham City per incontrare Sebastian Hady (Rhys Coiro), un consigliere comunale disonesto che faceva favori a Carmine Falcone prima che il Pinguino prendesse il controllo della sua attività. Nella scena, Oswald dà in pasto a Sebastian mezze verità su Sofia Falcone (Cristin Milioti), promettendole la testa se il consigliere contribuirà a far girare la storia che Oz vuole che la stampa racconti.