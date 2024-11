Movieplayer.it - The Day of the Jackal 2: la serie con Eddie Redmayne ha ottenuto il rinnovo

LaThe Day of the, disponibile in Italia su Sky e NOW, haufficialmente ilper la stagione 2. The Day of the, lacon stare Lashana Lynch, hailper la stagione 2 da parte di Sky e Peacock. Il progetto, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Frederick Forsyth e dal film Il Giorno dello Sciacallo che aveva adattato l'opera letteraria per il grande schermo. Il successo dellaLahaascolti record, diventando nel Regno Unito laSky Original più vista di sempre e lapiù vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre In Italia, .