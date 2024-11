Napolipiu.com - Tapiro d’oro a Balotelli, la risposta a Staffelli su Vieira fa il giro del web

SuperMario riceve il sestodella sua carriera dopo l’arrivo del tecnico francese sulla panchina del Genoa. Le sue parole sorprendono tutti.Marioaggiunge un nuovoalla sua collezione. L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio, ha raggiunto l’attaccante del Genoa per consegnargli il celebre premio dopo l’arrivo in panchina di Patrick, con cui aveva avuto delle divergenze ai tempi del Nizza.Ladi SuperMario ha però sorpreso tutti: “Non è vero che non andavamo d’accordo, la verità è che volevo solo trasferirmi al Marsiglia. Ildovreste proprio darlo a lui!”. Una battuta che in poche ore è diventata virale sui social, con migliaia di condivisioni e commenti degli utenti che hanno apprezzato l’ironia e la sincerità del calciatore.