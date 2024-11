Cityrumors.it - Svolta nel caso Chiara Petrolini, la confessione sui due neonati sepolti in giardino:“Ecco com’è andata…”

Dall’interrogatorio diemergono nuovi dettagli in merito al duplice infanticidio di cui è accusata. Le sue dizioniLo scorso 9 agosto, presso ildi una villetta di Vignale, una frazione di Traversetolo in provincia di Parma, è stato rinvenuto il corpo di un neonato, sepolto sotto a pochi centimetri di terra. Poco lontano, i resti di un altro neonato: del doppio infanticidio è stata subito accusata, la 22enne che viveva in quella villetta insieme ai genitori. Subito messa ai domiciliari, il 10 settembre è stata sentita dalla pm Francesca Arienti ma solo oggi si è venuti a conoscenza delle sue dizioni.nel: lasuitrovatiin(cityrumors.it / ansafoto)Assistita dall’avvocato Nicola Tria,ha fatto sapere alla pm di voler rilasciare delle dizioni preliminari in merito al doppio infanticidio di cui è accusata.