Serie A Casini | Ricandidarmi? Scioglierò le riserve nei prossimi giorni

Leggi su Sportface.it

“Se presenterò la mia candidatura?la riserva nei, adesso la priorità è la procedura. Vi tengo un po’ sospesi“. Queste le parole del presidente della LegaA, Lorenzo, al termine dell’assemblea dellaA, a proposito di una sua possibile ricandidature a presidente. Adesso in via Rosellini si dovrà decidere una data utile per indire un’assemblea in cui stabilire le procedure di presentazione delle candidature che dovrebbe essere tra fine novembre e inizio dicembre.A,: “lenei” SportFace.