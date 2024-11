Gaeta.it - Secinaro accoglie la lotta contro la violenza sulle donne con il progetto Dea Montagna

Facebook WhatsAppTwitter Asi svolgerà un’importante giornata di sensibilizzazione sul tema delladi genere, organizzata da Spazio Donna e LiberaDiosa in collaborazione con l’Unione Montana Sirentina. Questo evento, programmato per il 24 novembre, rappresenta un’opportunità per approfondire le attività concrete destinate a contrastare questo fenomeno, con particolare attenzione alle iniziative a supporto dellevittime di. La manifestazione culminerà con l’inaugurazione di una Panchina rossa, simbolo dila.L’inaugurazione della Panchina rossaL’evento inizierà alle 16:30 presso l’Unione Montana Sirentina, con l’inaugurazione della Panchina rossa, che funge da simbolo dellaladi genere. Questa iniziativa intende sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che purtroppo continua a essere tragicamente attuale.