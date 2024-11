Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Fratelli non più prediletti. Dopo il 7 ottobre, i rapporti fra cattolici ed ebrei sono al minimo. C’entra la sensibilità di Francesco, diversa da quella dei predecessori europei. Ma anche il rifiuto del principio che l’Olocausto giustifichi ogni azione israeliana - di Matteo Matzuzzi Il buon pastore. Predicatore e bassista rock. Chi è Mike Huckabee, il prossimo ambasciatore Usa in Israele con idee destinate a far discutere - di Marco Bardazzi Psicopatologia del consenso. Paranoici e narcisisti: la scorciatoia di dichiarare pazzi i dittatori e il non detto su chi li sostiene. Da Stalin a Trump - di Siegmund Ginzberg A ruota libera.